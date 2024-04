Ex-presidente da Argentina Alberto Fernández tem bens bloqueados pela Justiça

O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, teve os bens bloqueados por decisão da Justiça Federal do país, que também determinou a quebra do sigilo bancário do político. Ele responde, desde fevereiro deste ano, a acusação de desvio de dinheiro público para a contratação irregular de seguros para funcionários públicos. As informações foram divulgadas na nesta terça-feira (9) pelo jornal argentino "Clarín".

Héctor Martínez Sosa, corretor e amigo do ex-presidente, e a esposa dele, María Cantero, que foi secretária de Alberto Fernández, também tiveram os bens bloqueados. Além deles, outras pessoas estão sendo investigadas.

VEJA MAIS

Um decreto publicado em 2021 por Fernández obrigando o setor público a contratar serviços de seguro está no centro das investigações. Segundo a reportagem do Clarín, o decreto exigia que a contratação fosse feita exclusivamente com a empresa Nación Seguros. Contratos teriam sido fechados com a participação de outras seguradoras, em forma de cosseguro, e com a participação de intermediários, entre eles Héctor Martínez Sosa.

Ainda conforme as investigações, além da seleção de forma irregular por departamentos do governo, as comissões pagas a essas empresas que participaram das negociações seriam em valores acima do praticado no mercado. Uma empresa em nome de Héctor Martínez Sosa e outros quatro intermediadores, por exemplo, teriam recebido valores que somam 2,7 bilhões de pesos (R$ 16 milhões, na cotação atual) em comissões desde 2020. O valor somente a esses cinco intermediadores representa 80% de todas as comissões pagas.

Quando as acusações surgiram, Alberto Fernández disse que não autorizou ou participou de nenhuma negociação e negou envolvimento nas irregularidades.

Fernández ficou à frente da Presidência da Argentina até dezembro de 2023, quando foi sucedido pelo atual presidente Javier Milei.