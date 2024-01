Ex-presidente de empresa petrolífera presidirá COP29 no Azerbaijão

Mais uma edição da conferência da ONU sobre mudanças climáticas será presidida por uma pessoa ligada à indústria do petróleo. O Azerbaijão nomeou Mukhtar Babayev, ex-chefe da empresa petrolífera Socar, presidente da COP 29, que será realizada em novembro, em Baku. Atualmente, ele exerce o cargo de ministro da Ecologia e Recursos Naturais do país.

A COP 28, realizada em 2023, em Dubai, também foi presida por homem com responsabilidades importantes na companhia petrolífera nacional do país sede: Sultan Al Jaber, diretor da empresa de petróleo nacional Adnoc.

As conferências climáticas da ONU são organizadas a cada ano em um país diferente, e os anfitriões são eleitos por consenso pelos países da região. Ano passado, as nações asiáticas designaram os Emirados Árabes Unidos, e este ano, após meses de bloqueio, o Azerbaijão foi eleito pelos países do Leste Europeu, incluindo a Rússia.

Baku é uma das capitais mundiais do petróleo no início do século XX e desenvolveu grandes campos de petróleo e gás no Mar Cáspio a partir da década de 1990. Atualmente, o gás é mais importante do que o petróleo para o país, que é membro da OPEP+.

Quem é Mukhtar Babayev

Babayev trabalhou no Departamento de Relações Econômicas Exteriores da Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), a companhia de petróleo e gás do Azerbaijão, entre 1994 e 2003, antes de mudar para o Departamento de Marketing e Operações Econômicas. Também foi vice-presidente de Ecologia da empresa de 2007 a 2010. Em 2018, assumiu o cargo de ministro da Ecologia e Recursos Naturais de seu país.

O presidente da COP assume oficialmente no dia do início do evento, ou seja, daqui a cerca de onze meses.