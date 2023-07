Ex-prefeito passa cinco dias preso embaixo de cano: 'Improvável que tivesse sobrevivido outra noite'

Quando o ex-prefeito Chris Cummins decidiu encurtar o caminho até a estação de trem, ele não imaginava que isso o levaria a uma luta pela sobrevivência. Na tentativa de evitar subir uma colina, o senhor de 75 anos acabou passando cinco dias preso de bruços atrás do pavilhão de um clube de futebol. O caso aconteceu em fevereiro, quando ele tentou passar por uma cerca de arame nos fundos do Oakside Stadium, do Redbridge FC, um clube amador de Ilford, na Inglaterra. No entanto, ele acabou ficando preso no chão ao tentar rastejar por baixo de um cano.

VEJA MAIS

E ali, de terça-feira a sábado, ele ficou preso sem comida e água, enquanto as temperaturas despencavam abaixo de zero. Sua única consolação era a oração, enquanto ele chamava por ajuda. Nada aconteceu até o quinto dia, quando o treinador do clube de futebol, Richard 'Ricky' Eaton, e três colegas ouviram os chamados de Cummins e correram para ajudá-lo. O Eaton deu a ele um pouco de água com um canudo, enquanto um helicóptero de resgate, paramédicos e bombeiros se dirigiam ao local para libertá-lo.

Após quatro meses, durante os quais teve todos os dedos do pé esquerdo amputados, Cummins está bem o suficiente para contar a história e retornar para casa. O ex-prefeito de Redbridge, no leste de Londres, e frequentador assíduo da igreja, disse: "Provavelmente fui extremamente imprudente. Enquanto estava deitado lá, eu orei - era tudo o que eu podia fazer. Ricky e os outros salvaram minha vida. Serei um pouco mais cuidadoso no futuro".

Sucessão de fatos levaram ao incidente

A história de sobrevivência começou no último dia de fevereiro deste ano. No dia anterior, ele havia ido ao funeral de um colega. Ele havia perdido seu celular e retornou ao crematório e funerária, mas não encontrou o aparelho.

Ao voltar para casa, em um apartamento próximo em Wanstead, ele decidiu seguir um caminho alternativo. Ele pensou que poderia haver um atalho até a estação de metrô de Barkingside, com as plataformas a 15 metros atrás do clube.

"Tive que me arrastar de lado. Depois comecei a rastejar. Mas então cheguei a um tipo de cano baixo. Quando tentei rastejar por baixo dele, fiquei preso e não consegui me mover", relembra o ex-prefeiro.

Após dois meses no hospital e ainda se recuperando em uma casa de repouso, Cummins acrescentou: "Eu estava usando calças, uma camisa, um suéter e uma espécie de capa. Eu não tinha celular, comida ou água. Enquanto eu estava deitado, de bruços, mas ligeiramente de lado, tudo o que pude fazer foi gritar por ajuda. [...] Eu adormecia às vezes, usando meu braço direito como travesseiro, mas podia acompanhar a hora pela movimentação na estação - os trens parando à noite e reiniciando pela manhã, e os anúncios, centenas de vezes. Eu não conseguia ouvir vozes humanas. Quando Ricky finalmente chegou, eu disse: 'Graças a Deus você veio'".

Cummins disse que escapou surpreendentemente ileso, já que a amputação dos múltiplos dedos foi devido a um problema anterior não diagnosticado. Ele estava programado para retornar para casa ontem, agora usando um andador. Ele acrescentou: "Embora fosse fevereiro e depois março, estava seco e não estava tão frio. E eu não sentia muita sede, apenas a saliva ao engolir me mantinha em pé. [...] Os serviços de emergência disseram que era muito improvável que tivesse sobrevivido mais uma noite".