Vídeo do papa Leão XIV cantando em festa de Natal viraliza; assista

Um vídeo antigo do papa Leão XIV cantando a música Feliz Navidad em uma celebração natalina tem chamado a atenção na internet. As imagens passaram a circular de forma viral na última quinta-feira, 8, após Robert Prevost ter sido anunciado pelo Vaticano como novo líder da Igreja Católica.

"Em nosso encontro de Natal de 2014, fomos apresentados ao Monsenhor Roberto. Ficamos encantados com sua simplicidade. Nunca imaginamos que conheceríamos o homem que se tornaria o novo papa", escreveu no X (antigo Twitter) a usuária Miss Les, que se identifica como "professora por vocação" e chiclayana.

No vídeo, o papa Leão XIV aparece junto com uma banda de jovens instrumentistas. Com vigor, ele canta a canção natalina Feliz Navidad, uma composição do músico porto-riquenho José Feliciano.

A letra possui trechos em espanhol (Feliz Navidad/Próspero año y felicidad) e em inglês (I wanna wish you a merry Christmas/From the bottom of my heart). Por mais de dois minutos, Leão XIV cantou de forma empolgada e recebeu os aplausos dos presentes.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o papa Leão XIV dedicou grande parte da sua trajetória pastoral no Peru.

Chegou ao território andino em 1985, ainda como missionário. Anos depois, atuou como bispo e esteve à frente da Diocese da cidade de Chiclayo. Obteve a cidadania do país sul-americano em 2015.

Em 2023, ele foi elevado à condição de cardeal por Francisco, que o chamou para assumir o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos. Para isso, teve de deixar o comando da diocese de Chiclayo. Na semana passada, após um rápido conclave, Prevost foi eleito como o novo pontífice da Igreja Católica.