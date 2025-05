Trump diz que Irã é maior força destrutiva do Oriente Médio, mas oferece 'um futuro melhor'

Em discurso durante o Fórum de Investimentos na Arábia Saudita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas ao regime iraniano, classificando o Irã como "a maior força destrutiva do Oriente Médio". Segundo ele, o país "causou sofrimento em Gaza, Síria e Líbano" e "os Estados árabes estão focados na estabilidade, e o Irã no terror".

Apesar do tom confrontador, Trump disse estar aberto a negociações. "Estou aqui hoje não apenas para condenar as escolhas passadas dos líderes do Irã, mas para lhes oferecer um novo e melhor caminho em direção a um futuro muito mais promissor", afirmou. Segundo ele, "a decisão é inteiramente do Irã".

O presidente americano garantiu que sua "preferência será sempre pela paz e pela parceria", mas fez advertências: "se o Irã não aceitar um acordo, colocaremos pressão máxima sobre o petróleo iraniano. Podemos levar o país à falência com sanções". Ele reiterou que "o Irã nunca terá arma nuclear" e avisou: "minha oferta ao Irã não durará para sempre".

Trump reforçou sua disposição para o diálogo: "quero fazer um acordo com o Irã. Ficaria muito feliz", mas alertou que "não haverá misericórdia para qualquer inimigo que tentar nos causar mal". Ao falar sobre a capacidade militar dos EUA, destacou: "sei do poder destrutivo das armas nucleares, mas acredito na paz acima da força". Ele advertiu: "não hesitaremos em usar o poder americano, se for preciso."

O presidente também comentou sobre os houthis, garantindo que "não atacarão qualquer 'coisa' americana". Sobre a Síria, afirmou que ordenará o fim das sanções ao país e declarou "esperar que um novo governo tenha sucesso". Ainda no discurso, Trump mencionou acordos econômicos recentes, pontuando que "a China concordou em abrir seu mercado para nós".