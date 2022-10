Ex-policial abre fogo em creche na Tailândia e mata 34 pessoas, sendo 22 crianças

Pelo menos 34 pessoas morreram após um ex-policial abrir fogo em uma creche no nordeste da Tailândia. Entre as vítimas, estão 22 crianças, incluindo o filho do atirador. A mulher dele também foi assassinada. Após o atentado, o ex-policial se suicidou. As informações são do G1 Mundo.

A creche fica localizada na cidade de Uthai Sawan, dentro da província de Nong Bua Lamphu. Segundo a polícia, o assassino, identificado como o Panya Khamrab, foi ao local na hora do almoço. Ele estava agitado e chegou a atropelar algumas pessoas.

Depois que parou o carro, procurou pelo filho. Ao não achá-lo, disparou então contra outras crianças e funcionários da escola, entre eles uma professora grávida de oito meses. O homem voltou para casa, matou a mulher e o filho, e se suicidou.

Embora a taxa de posse de armas na Tailândia seja alta em comparação com algumas outras nações da região, tiroteios em massa são raros no país.

O ex-policial envolvido neste atentado havia sido dispensado de suas funções por envolvimento com drogas. Há apenas alguns dias, ele compareceu a um tribunal local para responder por uso e posse de narcóticos.