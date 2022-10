Ataque suicida: mais de 20 estudantes são mortos durante simulado escolar

Autoridades de Cabul, no Afeganistão, confirmou ao menos 24 mortes de estudantes que foram pegos de surpresa por um ataque suicida. Todos estavam fazendo um simulado pré-vestibular, durante o atentado desta sexta-feira (30). As vítimas tinham idades ente 15 e 25 anos e eram majoritariamente mulheres.

O atentado ocorreu em um bairro de Dasht-e-Barchi, no oeste da capital afegã, uma área predominantemente xiita, corrente do Islã cujos adeptos costumam ser alvo do Estado Islâmico, liderado por sunitas. Há informação que outras 12 pessoas também morreram no local, mas não foram identificadas. De acordo com repórtares de agências afegãs, poucos homens foram atingidos porque estavam na parte de trás da sala.

A principal linha de investigação é a de que o atentado tenha um cunho social e político, já que educação é uma questão muito sensível. O grupo fundamentalista Talibã, por exemplo, não permite a abertura de escolas secundárias para meninas, mas as autoriza a frequentar centros educacionais privados. O Estado Islâmico, organização jihadista com forte presença em solo afegão, se opõe a qualquer treinamento para meninas e mulheres.

No momento do ataque, a unidade escolar tinha de 300 a 400 estudantes. Ainda segundo a imprensa internacional, o Talibã não deixou as famílias das vítimas esperarem em ao menos um hospital, temendo novos ataques. Foram coladas listas com nomes de pessoas internadas na entrada dos centro médicos.