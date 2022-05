Ex-coronel fura censura de TV estatal russa: 'Você não deve engolir informações tranquilizantes'

Um analista militar que participou de um programa na televisão estatal russa surpreendeu os telespectadores ao apresentar sua opinião sobre a guerra na Ucrânia. Até então, a mídia estatal russa – principalmente a televisão estatal - apoiou a posição do Kremlin e poucas vozes dissidentes receberam tempo no ar. As informações são do G1 Mundo.

"Você não deve engolir informações tranquilizantes", declarou Mikhail Khodaryonok, um ex-coronel e conhecido analista militar no país, no programa de entrevistas "60 Minutes" no canal estatal Russia-1, apresentado por Olga Skabeyeva, uma das jornalistas mais pró-Kremlin na televisão. "A situação, francamente falando, vai piorar para nós", completou.

O militar é um convidado regular na TV estatal que faz avaliações muitas vezes francas sobre a situação. Ele também é colunista militar do jornal “gazeta.ru”.

Ele disse que a Ucrânia poderia mobilizar um milhão de homens armados. "O desejo de defender a pátria realmente existe na Ucrânia e eles pretendem lutar até o fim", disse Khodaryonok antes de ser interrompido por Skabeyeva.

Khodaryonok disse ainda que a Rússia precisava ver a realidade. "O principal em nosso negócio é ter um senso de realismo político-militar: se você for além disso, então a realidade da história vai bater tão forte que você não vai saber o que te atingiu", declarou.

"Não acene foguetes na direção da Finlândia, pelo amor de Deus - parece que é piada", alertou.

O ex-coronel afirmou ainda que a Rússia está isolada.

"A principal deficiência de nossa posição político-militar é que estamos em plena solidão geopolítica e - no entanto, não queremos admitir isso - praticamente o mundo inteiro está contra nós - e precisamos sair dessa situação."