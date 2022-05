‘Senhor presidente, conseguimos’, avisam militares da Ucrânia ao chegarem à fronteira com a Rússia

O contra-ataque de uma unidade militar ucraniana que luta ao norte de Kharkiv resultou em um importante avanço. Vídeo enviado pela unidade e divulgado pelo Ministério de Defesa da Ucrânia mostra um pequeno grupo carregando uma estaca azul e amarela até a linha de fronteira com a Rússia. “Senhor presidente, conseguimos!”, diz a mensagem, anunciando a chegada à zona que limita os territórios dos dois países. As informações são da CNN Internacional.

VEJA MAIS

Nesta segunda-feira (16), os militares informaram que no entorno de Kharkiv, os russos estão concentrando seus principais esforços em manter suas posições e impedir o avanço das tropas ucranianas à fronteira.

Avanços

As forças ucranianas conseguiram, nos últimos dias, avançar em direção à fronteira em vários lugares ao norte e leste de Kharkiv. A cidade é a segunda maior do país. Vilarejos nos arredores da cidade começaram a ser libertados, de acordo com as autoridades da Ucrânia.

Além da humilhação simbólica que a expulsão das forças do Kremlin pode provocar à Rússia, a ação ucraniana amplia a possibilidade estratégica de cortar as linhas de abastecimento dos inimigos com suas forças na região de Donbass, mais ao sul.