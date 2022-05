Rússia conquista último ponto de resistência das forças da Ucrânia em Mariupol

O último ponto de resistência das forças da Ucrânia na cidade portuária de Mariupol, no sul do país, foi conquistado pelos russos. "Nas últimas 24 horas, 265 militantes entregaram suas armas e se renderam, incluindo 51 seriamente feridos", anunciou o Ministério de Defesa da Rússia, na manhã desta terça-feira (17), as informações são do G1 Mundo.

Os integrantes das forças ucranianas estavam no complexo metalúrgico de Azovstal Não foi detalhado pela Rússia quantos faziam parte do Exército ucraniano e quantos eram combatentes que se uniram às forças do país.

De acordo com Kiev, os soldados estão sendo retirados da cidade pelo governo da Ucrânia.