EUA estimam até 4 mil soldados russos mortos na Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse aos legisladores, nesta terça-feira (8), que estima que entre 2.000 e 4.000 soldados russos foram mortos na invasão de quase duas semanas da Ucrânia por Moscou. Questionado em uma audiência do Comitê de Inteligência da Câmara sobre quantos soldados russos morreram até hoje na operação militar, o tenente-general Scott Berrier, diretor da Agência de Inteligência de Defesa do Pentágono, disse "algo entre dois (mil) e 4.000”. As informações são do UOL.

Berrier acrescentou, no entanto, que a estimativa é considerada "de baixa confiança" porque foi montada usando uma combinação de fontes de inteligência e dados de código aberto. A Rússia, em um raro release sobre figuras militares mortas, disse em 2 de março que 498 dos seus soldados haviam morrido, porém a Ucrânia diz acreditar que esse número seja maior.