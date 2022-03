Tropas russas estão torturando funcionários da usina de Zaporizhzhia, diz ministro ucraniano

Herman Halushchenko, ministro da Energia da Ucrânia, afirmou que as unidades militares russas estão “torturando” funcionários da Usina Nuclear de Zaporizhzhia para forçá-los a fazer uma declaração pública. As informações são do G1.

Em uma rede social o ministro disse que os funcionários ficaram feitos de refém por 4 dias. “Há cerca de 500 soldados russos e 50 unidades de equipamento pesado dentro da estação. Os funcionários da estação estão física e psicologicamente exaustos”, disse Halushchenko.

A usina, que é a maior da Europa, foi alvo de ataques russos durante a última semana.

