Espero que Putin seja bom nas negociações, diz Trump sobre fim do conflito Rússia-Ucrânia

Presidente dos EUA culpou novamente o ex-presidente democrata Barack Obama pela situação da Crimeia

Estadão Conteúdo
fonte

"Não acho que Putin e Zelenski são melhores amigos, mas estão 'se dando' melhor do que o esperado", declarou Trump (Drew ANGERER - AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que espera que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "seja bom" nas negociações para o fim do conflito com a Ucrânia, "senão será uma situação difícil", em entrevista para a Fox News, nesta terça-feira. Para ele, o homólogo ucraniano, Volodymir Zelenski, também precisa "demonstrar flexibilidade" para encerrar a guerra no Leste Europeu.

Veja mais

image Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan, afirma Trump
Presidente dos EUA falou sobre o assunto após reunião com líderes europeus

image Putin e Zelensky indicam que estão prontos para reunião após conversas com Trump
Líderes da Rússia e da Ucrânia sinalizam disposição para encontro histórico, após mediação de Trump e discussão sobre garantias de segurança para Kiev

"Não acho que Putin e Zelenski são melhores amigos, mas estão 'se dando' melhor do que o esperado. Estamos marcando uma reunião entre eles", disse, ao dizer que os líderes dos países em guerra devem ser responsáveis por "dar as ordens".

Na entrevista, Trump culpou novamente o ex-presidente democrata dos EUA Barack Obama pela situação da Crimeia. "Foi uma das situações mais burras que eu já vi", disparou.

