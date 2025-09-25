Capa Jornal Amazônia
Eslovênia proíbe Netanyahu de entrar no país

Decisão estaria relacionada a um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense

Estadão Conteúdo
fonte

Primeiro-ministro israelense é barrado da Eslovênia (Foto: Stoyan Nenov / Pool AFP)

A Eslovênia anunciou nesta quinta-feira que estava proibindo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de entrar no país, enfatizando sua defesa do direito internacional.

A decisão está ligada a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelense, disse a funcionária do Ministério das Relações Exteriores, Neva Grasic, de acordo com a agência de notícias oficial STA.

A nação da União Europeia, com cerca de 2 milhões de habitantes, que reconheceu um Estado palestino no ano passado, tem sido uma crítica vocal das ações israelenses em Gaza.

A Eslovênia já havia proibido o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, de entrar no país e impôs um embargo de armas a Israel.

Palavras-chave

