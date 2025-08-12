Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Oposição israelense adere à convocação de greve geral em apoio aos reféns

Fórum de Famílias de Reféns, a principal organização de parentes dos sequestrados, pediu a "paralisação do país"

Agence France-Presse (AFP)
fonte

Primeiro-ministro Netanyahu enfrenta uma intensa pressão interna e internacional pelo destino dos reféns e encerrar a guerra (Foto: Stoyan Nenov / Pool AFP)

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, aderiu nesta terça-feira (12) à convocação de uma greve geral no domingo em solidariedade aos reféns israelenses em Gaza, uma medida promovida pelas famílias dos sequestrados.

"Façam greve no domingo", escreveu Lapid na rede social X, informando que se dirige "inclusive aos que apoiam o governo" do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Não é uma questão de disputas ou de política. Façam por solidariedade" com os reféns de 7 de outubro que continuam sob o controle do Hamas e de seu grupo aliado, a Jihad Islâmica, na Faixa de Gaza.

Veja mais

image Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede
Sem detalhar, o exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza.

image Israel diz ter matado jornalista da Al Jazeera acusado de integrar o Hamas
Militares afirmam que Anas Al Sharif liderava célula do grupo; emissora nega e diz que outros três jornalistas morreram no ataque

"As famílias que fizeram o pedido e (...) é uma razão suficiente", acrescentou.

No dia 10 de agosto, quase 20 pais de reféns convocaram uma greve geral para domingo e segunda-feira. O Fórum de Famílias de Reféns, a principal organização de parentes dos sequestrados, pediu a "paralisação do país".

O principal sindicato israelense, Histadrut, não aderiu à convocação até o momento, mas afirmou que apoiará "as manifestações de solidariedade dos trabalhadores", segundo o Fórum.

"Autorizem a greve dos cidadãos, da base ao topo. Autorizem que cada um tire um dia de folga no próximo domingo", pediu Lapid aos empresários, antes de denunciar mais uma vez o sacrifício dos reféns "no altar de uma guerra interminável, sem objetivo e sem propósito".

Dos 251 reféns capturados durante o ataque do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023, 49 continuam detidos em Gaza, 27 deles mortos, segundo o Exército israelense.

O Hamas e a Jihad Islâmica divulgaram no início do mês três vídeos que mostravam dois reféns muito debilitados, o que provocou uma condenação unânime.

Após 22 meses de guerra, o primeiro-ministro Netanyahu enfrenta uma intensa pressão interna e internacional pelo destino dos reféns e para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, devastada e cenário de uma catástrofe humanitária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

guerra israel e hamas

benjamin netanyahu
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Líderes europeus pedem que Trump inclua a Ucrânia no encontro com Putin

Líderes da União Europeia apelam para que o presidente americano leve em conta os interesses da Ucrânia durante a conversa com Putin

12.08.25 7h28

Trump cita Brasília como exemplo de 'capital violenta' ao anunciar mobilização para Washington

11.08.25 20h53

política

Zelensky diz que Putin não planeja fim da guerra e que Rússia arma novas ofensivas militares

Segundo o líder ucraniano, não há qualquer indicação de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra

11.08.25 18h03

já pensou?

Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA

O crime ocorreu em La Puente, cidade localizada a cerca de 29 km de Los Angeles

11.08.25 16h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

12.08.25 6h21

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda