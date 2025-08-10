Israel diz ter matado jornalista da Al Jazeera acusado de integrar o Hamas
Militares afirmam que Anas Al Sharif liderava célula do grupo; emissora nega e diz que outros três jornalistas morreram no ataque
O Exército de Israel informou neste domingo (10) que matou o jornalista da Al Jazeera Anas Al Sharif durante um ataque na Cidade de Gaza. Segundo comunicado oficial, ele seria chefe de uma célula do grupo Hamas e responsável por coordenar ataques de foguetes contra civis israelenses e tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF). A emissora nega a acusação.
De acordo com a Al Jazeera, outros três profissionais da equipe também morreram no ataque: o jornalista Mohammed Qreiqeh e os cinegrafistas Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal. Segundo a emissora, eles estavam em uma tenda para imprensa em frente a um hospital no momento da ofensiva.
A rede de televisão afirmou que Anas, de 28 anos, atuou em ampla cobertura jornalística no norte de Gaza e que havia denunciado recentemente o Exército israelense por uma “campanha de incitação” contra seus repórteres. Em julho, o porta-voz militar Avichai Adraee divulgou nas redes sociais um vídeo acusando Al Sharif de pertencer à ala militar do Hamas. A Al Jazeera considera a alegação falsa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA