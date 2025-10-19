Egito diz que contatos estão em andamento para desescalar tensão entre Israel e Hamas

Um alto funcionário do Egito envolvido nas negociações de cessar-fogo em Gaza disse que contatos "ininterruptos" estão em andamento para desescalar a situação entre Israel e Hamas, após os lados trocarem ataques neste domingo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, orientou o exército a tomar "ações fortes" contra quaisquer violações do cessar-fogo, mas não ameaçou retornar à guerra. Segundo autoridades de saúde da região, no entanto, pelo menos nove palestinos foram mortos.