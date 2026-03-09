Enviado da China ao Oriente Médio pede fim da guerra na região

O enviado da China para o Oriente Médio, Zhai Jun, pediu no domingo, 8, que todos os envolvidos na guerra na região suspendam as agressões imediatamente e condenou os ataques contra civis e alvos não militares.

Zhai se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, e afirmou que a soberania, a segurança e a integridade territorial de todos os países do Golfo Pérsico não podem ser violadas.

A China é um grande comprador do petróleo e do gás natural produzidos no Oriente Médio. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.