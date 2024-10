Empresário dono da Jaguar e Land Rover morre e deixa fortuna de R$ 670 milhões para cachorro

O magnata indiano Ratan Tata, que faleceu no início de outubro aos 86 anos, deixou em seu testamento boa parte de sua fortuna — estimada em R$ 673,5 milhões — para seu cão de estimação, Goa. O empresário, conhecido como o ex-presidente do conglomerado Tata Group e responsável pela aquisição das marcas Land Rover e Jaguar, surpreendeu ao excluir seus familiares da divisão de bens e destinar a herança ao cachorro e a dois funcionários.

Famoso por produzir o Tata Nano, o carro popular mais barato do mundo, Ratan Tata já era conhecido pelo afeto especial que tinha pelos animais. Em seu testamento, ele exigiu que Goa tivesse “cuidados ilimitados” até o fim da vida.

Para garantir o cumprimento da sua vontade, Tata designou seu mordomo, Konar Subbiah, e seu cozinheiro, Rajan Shaw, para gerenciar a fortuna do cão. Os dois assistentes deverão assegurar os cuidados especiais do cachorro, conforme determinado pelo empresário.

VEJA MAIS

Sem herdeiros diretos ou esposa, Tata deserdou os irmãos Jimmy Tata e suas duas meias-irmãs, que ficaram com apenas uma pequena fração de sua fortuna. Além disso, parte de seus bens será destinada à caridade, reforçando a ideia de que sua herança foi, nas palavras de um amigo próximo, um “gesto de gratidão pela alegria e cuidado” recebidos do cão e de seus dois colaboradores mais leais.

Sobre a morte de Ratan Tata

A morte do empresário teve repercussão nacional, com homenagens que envolveram tanto populares quanto figuras influentes da Índia. O funeral de Tata, que atraiu uma multidão em Mumbai, teve a presença do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e do CEO do Google, Sundar Pichai. Durante a cerimônia, o cão Goa participou da despedida, o que emocionou ainda mais o público.

Fundado no século 19, o Grupo Tata é um conglomerado de cerca de 100 empresas, abrangendo desde a maior fabricante de veículos até a maior siderúrgica privada da Índia, empregando mais de 350 mil pessoas.

Desde 2008, o grupo é proprietário das marcas Jaguar e Land Rover, consolidando Tata como uma das maiores figuras do setor industrial indiano e mundial.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)