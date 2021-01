Com Land Rover, motorista bêbado atropela mãe e filha

Um homem, que não teve a identidade revelada, atropelou mãe e filha na noite da última sexta-feira (1). Apresentando sinais de embriaguez, ele dirigia uma Land Rover e fugiu do local. A vítima mais nova tem 15 anos e, segundo o Corpo de Bombeiros, chegou a ficar presa nas ferragens do veículo. Ela teve polifraturas, mas até a chegada do socorro estava acordada. A mãe ficou estável e foi conduzida por populares que passavam pelo local até a ambulância.

O caso aconteceu no bairro Ingleses, em Florianópolis. Não há informações sobre o estado atual de saúde da adolescente. O condutor, que precisou se "esconder" em um hotel para não ser lichado, foi encaminhado para a central da Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos. Não há, até o momento, confirmação oficial sobre o desfecho da situação.