Empresa dona de submarino desaparecido demitiu especialista que alertou sobre segurança em 2018

O especialista em submarinos, David Lochridge, que trabalhou para a OceanGate, empresa que opera o submersível que desapareceu no último domingo (19), teria alertado sobre possíveis problemas de segurança em 2018, no submarino. As informações são de documentos judiciais compartilhados pelos Estados Unidos.

Quando Lochridge se mudou da Escócia para Washington, na intenção de trabalhar para a empresa, em 2017, estava empolgado com a missão.

Mas, menos um ano depois, o especialista alertou os chefes de que falhas no casco de fibra de carbono do submarino Titan poderiam passar despercebidos sem testes mais rigorosos. David recomendou que a OceanGate contratasse uma segunda agência para certificar a embarcação.

Após escrever um relatório detalhando o problema, ele foi chamado para uma reunião com vários funcionários, incluindo o executivo Stockton Rush, que está a bordo do submersível, e em seguida, demitido por passar informações confidenciais.