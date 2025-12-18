Levamos paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos, diz Trump

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou na quarta-feira (17) que seu governo levou "paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos". A afirmação foi feita durante um balanço da política externa, em discurso transmitido pela Casa Branca.

Trump também disse ter "encerrado oito guerras em dez meses". O presidente afirmou ter evitado a escalada de conflitos maiores, inclusive envolvendo o Irã. Segundo ele, a postura do governo funcionou como fator de dissuasão ao "reduzir o risco de confrontos armados e impedir novas guerras".

O presidente reiterou que os Estados Unidos possuem hoje "o Exército mais poderoso do mundo". Como reconhecimento, militares americanos receberão um "dividendo de guerra" antes do Natal. O pagamento será viabilizado pela arrecadação com tarifas.

Outros pontos da política externa

No discurso, Trump citou o combate aos cartéis de drogas como parte da estratégia de segurança nacional. Ele disse que seu governo "quebrou o domínio" dessas organizações, que estariam "envenenando e destruindo" o país.

Havia a cogitação de que Trump pudesse anunciar uma invasão à Venezuela. Na terça-feira, ele ordenou o bloqueio total de petroleiros sancionados do país e designou o regime de Nicolás Maduro como organização terrorista estrangeira.

Contudo, o presidente americano não fez qualquer menção ao tema da Venezuela em seu discurso.