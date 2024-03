Em primeiro pronunciamento após atentado, Putin fala de 'ato terrorista selvagem' e culpa Ucrânia

Neste sábado (23), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento ao país sobre o atentado terrorista que deixou ao menos 133 mortos em uma casa de shows em Moscou nesta sexta-feira (22). Este foi o primeiro pronunciamento de Putin depois do ataque e, nele, o líder russo afirmou que todos os terroristas que participaram foram detidos.

Segundo o presidente, o grupo tentava fugir para a Ucrânia quando foi capturado. Sem fazer referência a qualquer grupo ou governo, ele disse ainda que "nossos inimigos não irão nos dividir". Putin chamou o atentado de "ato terrorista selvagem" e também afirmou que a segurança foi reforçada em todo o país, tanto nas principais cidades quanto nas áreas de fronteira.

VEJA MAIS

A Rússia disse, também neste sábado, ter prendido 11 pessoas, incluindo quatro supostos atiradores, suspeitos de envolvimento no ataque que deixou mortos na região de Moscou.

Resposta da Ucrânia

Após a menção à Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky disse, neste sábado (23), que Putin busca maneiras de desviar a culpa pelo massacre em Moscou.

Para ele, é "absolutamente previsível" que Putin tivesse permanecido em silêncio por 24 horas antes de vincular o tiroteio à Ucrânia e que as centenas de milhares de "terroristas" que Putin enviou para lutar e serem mortos na guerra na Ucrânia "definitivamente seriam suficientes" para deter os terroristas em casa.

Atentado em Moscou

Reivindicado por um braço do grupo terrorista Estado Islâmico, o atentado aconteceu na casa de shows Crocus City Hall, na noite de sexta-feira (22), e é o pior dos últimos 20 anos na Rússia. Segundo autoridades do país, ao menos cinco homens armados invadiram o local enquanto a banda Picnic se preparava para se apresentar.

O Kremlin, chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em inglês), informou ao presidente Vladimir Putin que quatro terroristas foram detidos - os outros sete haviam participado no planejamento do ataque.

O FSB informou que os suspeitos estavam indo em direção à fronteira com a Ucrânia e que tinham contatos no país vizinho. Na manhã deste sábado, os agentes ainda estavam buscando por cúmplices, ainda de acordo com o Kremlin, que prometeu caçar todos os envolvidos no atentado.