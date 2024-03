Atentado na Rússia: sobe para 133 o número de mortos após ataque em Moscou

O número de mortos no atentado a uma casa de shows em Moscou, na Rússia, subiu para 133, como informou o Comitê de Investigação da Rússia, responsável pelo caso, neste sábado (23). Dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque que aconteceu na casa de shows Crocus City Hall, na noite de sexta-feira (22).

As autoridades apontam que ao menos cinco homens armados invadiram o local enquanto a banda Picnic se preparava para se apresentar. Embora a rede de TV estatal russa RT tenha falado em 143 mortes, essa informação ainda não havia sido confirmada por autoridades até a última atualização desta reportagem.

Suspeitos de ataque são presos

O governo russo informou, neste sábado (23), que 11 pessoas foram presas após o atentado. De acordo com o Kremlin, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em inglês), entre os presos estão quatro supostos atiradores. As pessoas teriam sido presas após uma perseguição de carro a cerca de 350 km do local do atentado, como informou a Tass. As autoridades encontraram dentro de um veículo armas e passaportes do Tadjiquistão

VEJA MAIS

Desde a invasão de uma escola em 2004 em Beslan, esse foi o pior atentado na Rússia. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em seu canal no Telegram.

Como aconteceu o ataque em Moscou?

Imagens mostram homens atirando na casa de shows, além de gritos e pessoas assustadas. O local tem capacidade para 6.000 pessoas e o ataque começou no saguão. Em seguida, os homens entraram no auditório e abriram fogo contra as pessoas que aguardavam para assistir ao show.

Uma pessoa que estava no local afirmou que os homens entraram atirando e, em um momento, jogaram um coquetel molotov no local. Quando a testemunha tentou fugir, descobriu que uma das saídas estava trancada. Ela atravessou o salão para tentar fugir de outro ponto de saída, mas também não conseguiu. Então, se refugiou no subsolo até que agentes dos serviços de emergência chegaram.

Foram ouvidas duas explosões no local, que pegou fogo. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas, segundo a agência de notícias Tass, o teto do Crocus City Hall pode cair a qualquer momento.