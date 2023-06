Em pânico, esquilo-voador se finge de morto e viraliza na internet; vídeo

Um vídeo que mostra um esquilo-voador simulando a própria morte após um encontro desastrado com um cabo de vassoura se tornou um fenômeno nas redes sociais nesta semana. A gravação hilária, foi compartilhada por um usuário do Twitter dos Estados Unidos, já acumula milhões de visualizações.

No registro, é possível observar que o esquilo ficou em estado de pânico ao avistar a aproximação de algumas pessoas. Com uma agilidade surpreendente, o pequeno animal se joga debaixo de uma vassoura caída no chão e se estica de barriga para cima, como se tivesse sido fatalmente atingido pelo objeto de limpeza. A encenação é tão exagerada que é impossível não se divertir com a atuação do esquilo-voador. Veja!

O que é a tanatose?

Esse comportamento exibido pelo esquilo-voador é conhecido como tanatose. Trata-se de um fenômeno presente em alguns animais que têm a habilidade de fingir a própria morte como forma de proteção contra possíveis ameaças, na vida selvagem. Além de fingir a morte, algumas espécies são capazes de emitir o odor de seus próprios cadáveres e até mesmo alterar rapidamente suas características físicas, como frequência cardíaca e respiratória, para tornar a encenação ainda mais convincente.