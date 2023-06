Pesquisadores confirmam caso de crocodilo fêmea 'virgem' que botou ovos sem acasalamento; entenda

Uma pesquisa conseguiu comprovar um caso de inédito de partenogênese facultativa em um crocodilo fêmea. Trata-se de um fenômeno em que a fêmea gera filhotes sem ter cruzado com um macho. A crocodilo fêmea 'virgem' vive isolada a mais de 16 anos em cativeiro, na Costa Rica. O fenômeno foi relatado, nesta quarta-feira (07), na revista Biology Letters.

A mamãe reptiliana é da espécie Crocodylus acutus. Vive no Parque Reptilandia desde 2002. Em 2018, mesmo sem sexo com um crocodilo macho, botou por conta própria uma ninhada de 14 ovos, sendo sete com sinais de fertilidade.

A equipe de profissionais conseguiram isolar a ninhada, mas eles não eclodiram. A pesquisa foi iniciada depois de três meses. Dos sete ovos coletados, um deles tinha um feto inteiramente formado. Os exames laboratoriais comprovaram que o ser tinha 99,9% dos gênes idênticos ao da mãe, o que prova que ela conseguiu se reproduzir sem ter contato com um macho.

Feto formado com material genético idêntico ao da mãe (Booth et al, 2023/Biology Letters/Reprodução)



O que é a partenogênese facultativa?

A partenogênese facultativa é um fenômeno o qual o animal consegue se reproduzir de maneira individual ou se forma sexuada. É considerado raro e proveniente de situações de estresse ao animal.

Há outros relatos de partenogênese facultativa na natureza?

Há registros de partenogênese facultativa em espécies de pássaros, peixes e cobras. Em 2019, cientistas confirmaram a ocorrência em um Dragão-d’água-chinês, uma espécie de lagarto que estava confinado no Zoológico Nacional Smithsonian, em Washington, nos Estados Unidos.