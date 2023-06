Hindus lançam vegetais e animais vivos em vulcão ativo como oferenda; vídeo

Uma multidão de seguidores da fé hindu se reuniu, nesta segunda-feira (5), nas margens da cratera do Monte Bromo, um vulcão ativo localizado na Ilha de Java, na Indonésia. Eles participaram do Yadnya Kasada, um evento que ocorre há séculos.

Os Tenggereses, povo local, enfrentaram a superfície íngreme do vulcão carregando produtos agrícolas, como vegetais e animais vivos. Após as orações, esses produtos foram lançados na cratera como oferendas, conforme relatado pela mídia local.

A cerimônia tem início durante a madrugada, quando os fiéis partem de suas casas com tochas. Eles carregam as oferendas para o deus Sang Hyang Widhi e para os ancestrais da comunidade. As oferendas são uma forma de expressar gratidão pela colheita bem-sucedida.

Imagens compartilhadas nas redes sociais retratam a cerimônia, com os fiéis reunidos em uma área estreita às margens da cratera. As oferendas são lançadas no vulcão, enquanto algumas pessoas tentam recuperar parte dos alimentos.