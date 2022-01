Empresário indiano agita a internet com o perfil 'Meu nome é Kovid e não sou um vírus'

Um fato curioso divertiu a internet nos últimos dias. Um homem de 31 anos, chefe de uma agência de viagens, relatou que viajou esta semana para o exterior - pela primeira vez desde o início da pandemia -, e que seu nome "divertiu muita gente", por se chamar: Kovid. Não com a escrita igual ao do vírus que desencadeou a pandemia, mas, com a mesma pronúncia. As informações são dos portais G1 e O Povo.

O empresário Kovid Kapoor usa a descrição "Meu nome é Kovid e não sou um vírus", como a primeira frase do perfil no Twitter e tem causado sensação nas redes sociais. Ele contou que, por mais que o seu nome o tenha ajudado a quebrar o gelo nas reuniões de trabalho, em outras situações já teve problemas. Passou por situações desconfortáveis, ao pedir café em estabelecimentos, onde os clientes são chamados pelo nome.

Kovid revelou que o comentário gerou muitas piadas, além de mensagens e pedidos de entrevista, o que segundo ele trouxe um pouco de leveza ao tema, em meio ao aumento do número de casos, devido à variante ômicron na Índia.

Em uma entrevista à AFP, Kapoor disse esperar que toda a publicidade tenha repercussões em sua empresa de turismo, que se encontra em dificuldades, assim como todas as do setor.

Kovid finaliza explicando que em hindu e sânscrito o seu nome significa "erudito", ou "pessoa instruída", e é raro na Índia. O empresário relembra que sua mãe escolheu seu nome bem antes de seu nascimento."É um nome memorável, cujo significado é lindo, e não o mudaria por nada no mundo", afirmou.