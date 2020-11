Grife brasileira retira imagem de deus hindu de shorts

BRASÍLIA - Uma grife de moda brasileira retirou propagandas de sua linha de shorts masculinos e femininos que usavam a imagem de Lord Ganesha, um dos deuses mais reverenciados do hinduísmo, em resposta a reclamações de sacrilégio.

A grife Jon Cotre, sediada em São Paulo, disse que os anúncios foram retirados de seu site e que parou de comercializar as peças. "Peço desculpas em nome da empresa pelo ocorrido. Nossa intenção nunca foi de 'banalizar' ou ofender", disse uma porta-voz da marca.

Lord Ganesha, facilmente identificado por sua cabeça de elefante, é uma das divindades mais conhecidas e adoradas da terceira religião do mundo, que tem cerca de 1,2 bilhão de fiéis. Ele é patrono dos intelectuais, banqueiros, escribas e autores.

O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, conversou com o dono da marca, Jon Cotre, para explicar quão sensível é o uso da imagem de Lord Ganesha, disse a embaixada. Em comunicado, a embaixada disse que Cotre concordou imediatamente em remover as imagens e o material de suas lojas.

Clérigo hindu que mora nos Estados Unidos, Rajan Zed havia criticado o uso comercial inapropriado de imagens de Lord Ganesha, reclamando de "apropriação religiosa, sacrilégio e ridicularização de comunidades inteiras".