Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo com IPO da SpaceX

Valorização das ações da empresa eleva patrimônio do empresário a US$ 1,1 trilhão

Jéssica Nascimento
fonte

O empresário Elon Musk é CEO das empresas Tesla e SpaceX (Foto: Reprodução/ Infomoney25)

Elon Musk atingiu a marca de primeiro trilionário do mundo nesta sexta (12/06) após a estreia da SpaceX na Nasdaq, com sua fortuna estimada em US$ 1,1 trilhão, segundo levantamento da revista Forbes.

O recorde foi impulsionado pela valorização das ações na estreia da empresa, que subiram mais de 21% no início do pregão, elevando o patrimônio de Musk para acima de um trilhão de dólares. O empresário possui atualmente 12% das ações ordinárias da SpaceX e cerca de 94% das ações classe B, cada uma com 10 votos, conforme documento apresentado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Elon Musk segue como o mais rico do mundo, segundo a Forbes]]

image Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk sobre suposta atuação em milícias digitais
Na última terça, 3, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento do inquérito que atinge o bilionário e dono do X

O patrimônio de Musk é quase quatro vezes maior que o do segundo colocado da lista global, Larry Page, ex-diretor executivo do Google, que possui US$ 294,8 bilhões.

Atualmente, Musk lidera seis grandes empresas de tecnologia e infraestrutura. Ele fundou a SpaceX em 2002 e a Tesla em 2003, a primeira montadora americana a negociar ações na Bolsa desde 1956. Musk detém cerca de 12% da Tesla, cuja capitalização de mercado está em torno de US$ 1,58 trilhão, além de participações em outras companhias.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

elon musk
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Geopolítica

Irã diz que memorando de entendimento 'nunca esteve tão próximo' e pede fim de especulações

Ministro iraniano diz que memorando de entendimento está perto da conclusão, mas pede cautela à imprensa

12.06.26 12h28

MUNDO

Trump acusa Irã de mentir sobre acordo e diz que termos divulgados por Teerã são falsos

A manifestação ocorre após o Irã negar que o memorando de entendimento já tenha sido concluído

12.06.26 11h23

Fora do ar

Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso nesta sexta-feira (12)

Usuários relatam problemas de acesso ao Instagram e Facebook; Meta ainda não se manifestou

12.06.26 11h16

MUNDO

Israel quer impedir desbloqueio de ativos iranianos em eventual acordo entre EUA e Irã

O movimento ocorre enquanto cresce a expectativa em torno de um possível memorando de entendimento entre os dois países

12.06.26 9h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda