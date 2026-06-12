Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo com IPO da SpaceX

Elon Musk atingiu a marca de primeiro trilionário do mundo nesta sexta (12/06) após a estreia da SpaceX na Nasdaq, com sua fortuna estimada em US$ 1,1 trilhão, segundo levantamento da revista Forbes.

O recorde foi impulsionado pela valorização das ações na estreia da empresa, que subiram mais de 21% no início do pregão, elevando o patrimônio de Musk para acima de um trilhão de dólares. O empresário possui atualmente 12% das ações ordinárias da SpaceX e cerca de 94% das ações classe B, cada uma com 10 votos, conforme documento apresentado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

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O patrimônio de Musk é quase quatro vezes maior que o do segundo colocado da lista global, Larry Page, ex-diretor executivo do Google, que possui US$ 294,8 bilhões.

Atualmente, Musk lidera seis grandes empresas de tecnologia e infraestrutura. Ele fundou a SpaceX em 2002 e a Tesla em 2003, a primeira montadora americana a negociar ações na Bolsa desde 1956. Musk detém cerca de 12% da Tesla, cuja capitalização de mercado está em torno de US$ 1,58 trilhão, além de participações em outras companhias.