Elevador de resort de luxo despenca de 100m e mata cinco pessoas em Bali; vídeo

CInco pessoas morreram após um elevador externo de um resort de luxo na cidade de Ubud, em Bali, na Indonésia, despencar de uma altura de 100m na última sexta-feira (1º). O cabo de aço que puxava o equipamento não aguentou o peso e rompeu. Veja o vídeo:

Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento da queda do elevador, que operava inclinado sobre trilhos. É possível ver também que as vítimas - dois homens e três mulheres, todos funcionários do luxuoso Ayuterra Resort - utilizavam o serviço de deslocamento tranquilamente por volta das 13h.

VEJA MAIS

Em seguida, rapidamente o elevador despenca e atinge o chão, sobrando apenas os destroços. Ao jornal Bali Sun, o comissário de polícia de Ubud, Made Uder, disse que o cabo de aço do elevador não tinha força suficiente para aguentar o peso transportado.

“A corda de balanço de aço não era forte o suficiente para puxar o peso para cima, que era bastante grande, e a cunha de segurança ou freio não funcionou, então o elevador deslizou para baixo em alta velocidade e este acidente não pôde ser evitado”, disse Uder.

O chefe de polícia de Ubud, Kompol I Made Uder, declarou que os slings de aço que rebocavam o elevador supostamente quebraram quando o veículo estava quase no topo do hotel. “Estima-se que as ligas de aço não eram fortes o suficiente para puxar a carga, que é bastante pesada”

O vice-governador de Bali, Cok Ace, que também é presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes do país, disse que visitou o resort e que checou os documentos do estabelecimento. “A partir de uma inspeção de rotina, um consultor independente disse que em novembro de 2022 [estava tudo bem], e só se passaram 8 meses desde que declararam que ainda é [seguro], então é claro que isso será incluído na investigação”, disse Cok Ace ao The Bali Sun.

Com o forte impacto, duas pessoas morreram no local. Outras três chegaram a ser levadas a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e foram à óbito. As vítimas foram identificadas como:

Kadek Yanti Pradewi, 19;

Sang Putu Bayu Adi Krisna, 19;

Ni Luh Supernigsih, 20;

I Wayan Aries Setiawan, 23;

Kadek Hardiyanti, 24 anos;

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)