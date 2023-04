Elevador despenca em prédio comercial; três adultos e um bebê estão entre as vítimas

Um elevador caiu do segundo andar de clínica odontológica. No momento da queda, ocupavam o espaço três pessoas e um bebê de colo. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (11/4), em Aparecida de Goiânia (GO).

O Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer às vítimas. De acordo com a corporação, foram duas mulheres, um homem e um bebê, que ficaram presos no interior do elevador. O homem apresentou ferimentos no tornozelo. Uma das mulheres está com suspeita de fratura nos membros inferiores e a outra sofreu escoriações e machucou o nariz. O bebê, por sua vez, aparentemente saiu ileso.

Depois de retiradas do elevador, todas as vítimas foram imobilizadas e levadas para hospitais na região, sendo encaminhadas ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA) e Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para receber tratamento médico. As causas do incidente serão investigadas pelas autoridades competentes.