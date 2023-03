Elevador com 11 pessoas despenca e três ficam feridas; vídeo

No último domingo (19), um elevador com 11 pessoas despencou um andar em um prédio e deixou pelo menos três pessoas feridas sem gravidade.

A capacidade máxima do equipamento é de até 8 pessoas, mas o limite de lotação não foi respeitado. As 11 pessoas entraram no 10º andar do prédio que fica em em Mangabeiras, em Maceió. Quando o elevador chegou no térreo, caiu até o subsolo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local com duas viaturas e seis militares.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).