Acidente em elevador no Ministério Público, em Belém, deixa uma pessoa morta

Uma pessoa morreu em um acidente no elevador do Ministério Público do Estado (MPE), no início da tarde deste sábado (26). O prédio fica localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará, que foi acionada para o caso .

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Detalhes sobre a ocorrência também não foram revelados pelos órgãos oficiais. O local está isolado e viaturas da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros estão na área.

Essa matéria está em atualização.