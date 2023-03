Acidente em elevadores: veja como evitar e o que fazer nesses casos

Imagens registradas por uma câmera de segurança flagraram o momento de um acidente envolvendo 11 pessoas no elevador de um prédio localizado em Maceió (AL), no último domingo (19). O equipamento, com capacidade para apenas oito pessoas, estava sobrecarregado e desabou do térreo para o subsolo, deixando três delas levemente feridas.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores e Bombeiros de São Paulo, somente no estado foram registrados cerca de 42 acidentes envolvendo pessoas presas ou feridas em elevadores, número 70% maior comparado aos dados de 2021. Os motivos mais recorrentes são a ausência de manutenção e o não cumprimento das normas de segurança ao utilizar o equipamento.

Algumas atitudes podem ser tomadas para evitar acidentes ao utilizar o equipamento. Veja alguns exemplos:

Evite pular dentro do elevador : Pular dentro do elevador pode fazer com que ele pare repentinamente, causando lesões graves. Além disso, pode causar danos ao sistema de suspensão do elevador;

: Pular dentro do elevador pode fazer com que ele pare repentinamente, causando lesões graves. Além disso, pode causar danos ao sistema de suspensão do elevador; Não sobrecarregue o elevador : Certifique-se de que o elevador tem capacidade suficiente para o número de pessoas que vão entrar. Sobrecarregar o elevador pode fazer com que ele pare ou desça muito lentamente, causando desconforto e pânico;

: Certifique-se de que o elevador tem capacidade suficiente para o número de pessoas que vão entrar. Sobrecarregar o elevador pode fazer com que ele pare ou desça muito lentamente, causando desconforto e pânico; Evite objetos pesados : Evite transportar objetos pesados dentro do elevador. Eles podem fazer com que o elevador pare repentinamente ou desça muito lentamente;

: Evite transportar objetos pesados dentro do elevador. Eles podem fazer com que o elevador pare repentinamente ou desça muito lentamente; Não force as portas do elevador : Não force as portas do elevador abertas ou fechadas. Isso pode danificar o sistema de abertura e fechamento das portas e colocar em risco a segurança de todos os passageiros;

: Não force as portas do elevador abertas ou fechadas. Isso pode danificar o sistema de abertura e fechamento das portas e colocar em risco a segurança de todos os passageiros; Esteja sempre atento: Esteja sempre atento ao entrar e sair do elevador. Certifique-se de que o elevador está parado corretamente no andar e de que as portas estão completamente abertas antes de entrar ou sair.

Em casos de acidentes ou de parada do elevador entre andares, é necessário seguir algumas orientações para não correr mais riscos. Confira:

Pressione o botão de emergência : Todos os elevadores devem ter um botão de emergência. Pressione-o imediatamente para alertar os responsáveis pela manutenção do elevador e pedir ajuda;

: Todos os elevadores devem ter um botão de emergência. Pressione-o imediatamente para alertar os responsáveis pela manutenção do elevador e pedir ajuda; Não tente sair do elevador : Nunca tente sair do elevador se ele parar entre os andares. Se você tentar sair, poderá cair no poço do elevador ou ficar preso em algum lugar perigoso;

: Nunca tente sair do elevador se ele parar entre os andares. Se você tentar sair, poderá cair no poço do elevador ou ficar preso em algum lugar perigoso; Espere pela ajuda: Aguarde a chegada dos bombeiros ou dos responsáveis pela manutenção do elevador. Eles possuem o treinamento e os equipamentos necessários para ajudar a retirar você com segurança.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)