Cachorro fica pendurado para fora de elevador nos EUA; veja o vídeo

Uma mulher que carregava muitos pacotes ao entrar em um elevado na companhia de seu cãozinho chihuahua acabou não percebendo que o animal ficou do lado de fora do equipamento. Usando um peitoral, o cachorro acabou pendurado do lado de fora do elevador e só foi resgatado após um morador que estava no local perceber o que estava acontecendo. As informações são do Portal IG.

O caso aconteceu em um prédio nos Estados Unidos e foi registrado por câmeras de segurança. O cachorro ficou tão tão assustado que permaneceu quieto e imóvel, passando despercebido pelo morador, identificado como Fernando Santos, que olhava para o celular. Ele só percebeu o filhote quando foi verificar em qual andar o elevador estava e imediatamente resgatou o animal.

De acordo com o morador, apesar do susto, o animal estava ileso e bem. A tutora voltou para buscá-lo logo depois.