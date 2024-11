Eleições nos EUA: Veja quando cada estado deve divulgar os resultados da apuração

As eleições presidenciais dos Estados Unidos avançam com apurações em ritmos distintos, influenciados pelo alto número de eleitores e pela contagem de votos por correio. Esses fatores fazem com que alguns estados apresentem os resultados mais rapidamente do que outros, especialmente nos estados-pêndulo, que costumam decidir o pleito.

Estados-pêndulo

Os estados decisivos na eleição para presidente nos EUA, chamados de estados-pêndulo, são:

Arizona,

Geórgia,

Michigan,

Nevada,

Carolina do Norte,

Pensilvânia,

Wisconsin.

Nenhum deles deve concluir a contagem nesta terça-feira (5). A Geórgia e a Carolina do Norte são esperadas como as que terão contagens mais rápidas entre os sete estados decisivos, segundo o jornal New York Times. Contudo, o grande número de votos enviados pelo correio e as cédulas de votação especial para afetados pelo Furacão Helene podem atrasar o processo.

Previsão de apuração

Nevada e Arizona: Têm as previsões de apuração mais demoradas. Em Nevada, quase metade dos eleitores votou por correio, o que exige um processo de contagem mais longo. No Arizona, o condado de Maricopa, o maior do estado, pode levar até 13 dias para finalizar a apuração total.

Wisconsin, Michigan e Pensilvânia: Esses estados também não devem divulgar contagens finais nesta terça. Na Pensilvânia, a contagem de votos só pode começar no dia das eleições, resultando em um processo naturalmente mais longo. Wisconsin deve entregar os dados totais na quarta-feira, enquanto Michigan planeja apurar aproximadamente metade dos votos até a madrugada.

Estados com apuração rápida

Os estados com previsão de entrega de resultados ainda nesta terça-feira são:

Alabama,

Carolina do Sul,

Flórida,

Havaí,

Idaho,

Montana,

New Hampshire,

Oklahoma,

Oregon,

Tennessee,

Vermont.

Em eleições passadas, a Flórida, onde Donald Trump vota, concluiu 99% da apuração horas após o fechamento das urnas, e a tendência é de que o estado mantenha a rapidez em 2024.

Estados com apuração lenta

Os estados que devem ter os resultados mais demorados são:

Califórnia,

Nova York,

Utah,

Washington.

Na Califórnia, o estado mais populoso do país, a contagem em 2020 foi concluída apenas um mês após as eleições, e essa tendência de lentidão deve se repetir neste ano.