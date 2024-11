Eleições nos EUA: Mais de 83 milhões já votaram; veja o partido com mais votantes até agora

Mais de 83 milhões de eleitores norte-americanos votaram de maneira antecipada para escolher o futuro presidente dos Estados Unidos, de acordo com dados atualizados nesta manhã pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. No pleito de 2020, o número foi cerca do dobro em meio às restrições pela covid-19.

As eleições presidenciais dos EUA ocorrem nesta terça-feira (05.11), quando cerca de 244 milhões de norte-americanos podem votar para definir o nome do futuro chefe da Casa Branca.

A vice-presidente dos EUA e candidata democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente dos EUA e republicano Donald Trump chegam ao dia D do pleito praticamente empatados nas pesquisas e opinião e nos mercados de previsão.

Democratas x Republicanos

Em termos de votação antecipada, uma presença maior de eleitores registrados como democratas, respondendo por 37,7%. Mas aqueles que pertencem ao partido Republicano não ficam tão atrás, sendo 35,9%. Outros 26% são independentes. Estar registrado em um partido não significa que o eleitor votou no respectivo candidato.

Além disso, a maioria dos votos foi feita de forma presencial, respondendo por mais de 45 milhões do total, segundo os dados da Universidade da Flórida. Outros cerca de 38 milhões vieram por correspondência. Mais de 67,350 milhões de americanos solicitaram a possibilidade de votar a distância.