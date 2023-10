Eleições na Argentina: 3ª colocada, Bullrich dispara contra Massa em discurso após derrota

Terceira colocada no 1º turno das eleições presidenciais da Argentina, Patricia Bullrich descartou apoio a Sergio Massa, candidato da coligação governista e ministro da Economia que disputará o 2º turno contra o libertário Javier Milei. “O populismo empobreceu o país e não sou eu quem vai felicitar o regresso ao poder de alguém que fez parte do pior governo da história Argentina”, declarou Bullrich, durante seu discurso após a confirmação do resultado da votação deste domingo (22).

Ex-ministra de Segurança de Maurício Macri, Patricia concorria pela coalizão de direita Juntos por el Cambio (em português, Juntos pela Mudança). Ele obteve 23,83% dos votos, contra 36,68% de Massa e 29,98% de Milei.

Ao reconhecer a derrota, fez críticas ao atual governo de Alberto Fernández. Para ela, a gestão distribuiu dinheiro e endividou ainda mais o país.

“Nossos valores não podem ser vendidos nem comprados, não vamos negociá-los. Mesmo que não tenhamos vencido as eleições hoje, estaremos juntos com cada argentino nos tempos difíceis que estão por vir”, disse.

Os eleitores argentinos retornam às urnas no dia 19 de novembro para o 2º turno das eleições.