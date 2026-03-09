Eleições legislativas na Colômbia refletem divisão política no país

As eleições legislativas da Colômbia, realizadas no domingo, 8, refletiram a profunda divisão política do país. No pleito para os 102 assentos do Senado, a coalizão governista Pacto Histórico, de esquerda, e o Centro Democrático, principal partido de oposição, foram os mais votados, segundo dados parciais da apuração.

Já na Câmara dos Deputados, o Centro Democrático foi o mais votado, enquanto o Pacto Histórico ficou na quinta posição, também de acordo com dados ainda parciais.

Nenhum força política conseguirá maioria nas duas casas legislativas.

O governo do presidente Gustavo Petro denunciou o ingresso ilegal de 2,4 mil venezuelanos pela fronteira entre os dois países, sob a suspeita de que o grupo seria levado a votar de maneira irregular.

Petro disse que o caso foi uma tentativa de fraude de "larga escala" e provocou uma "avalanche de votos ilegais". O presidente também levantou suspeitas sobre o software usado para a coleta dos votos. Fonte: Associated Press.

