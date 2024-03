Eleições em Portugal: Pleito encerra e Aliança Democrática vence com pequena vantagem

Terminou na noite deste domingo (10) as eleições legislativas de Portugal para escolher 230 deputados da Assembleia da República. Mesmo com a contagem em 99% dos votos, o pleito garante vitória para a Aliança Democrática, uma coligação do Partido Social Democrata, de centro-direita. A margem entre o segundo colocado foi bem pequena. Veja!

Aliança Democrática: 29,54 %

Partido Socialista: 28,67 %

Chega: 18,03%

A votação encerrou às 19h (horário local) em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, em função da diferença de horário.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais – 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

A eleição, que acontece dois anos antes do previsto, foi desencadeada pela renúncia do primeiro-ministro socialista António Costa em meio a uma investigação de corrupção há quatro meses. O pleito coloca em confronto os dois partidos que se alternam no poder desde o fim de uma ditadura fascista há cinco décadas, o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD).