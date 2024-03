Líder da direita quer barrar entrada de Lula em Portugal se eleito primeiro-ministro no domingo (10)

André Ventura, líder do partido de extrema direita Chega em Portugal, declarou que, se vencer as eleições legislativas do país no próximo domingo, 10, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não será permitido entrar em território português. A afirmação foi feita durante um evento de campanha na quarta-feira, 6, onde Ventura também sugeriu restrições à presença do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Ventura, que já havia criticado a visita de Lula a Portugal no ano passado, durante as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, reforçou sua posição: "Eu garanto que se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e, se insistir, vai para uma cadeia".

O líder do Chega é próximo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e tem adotado uma postura anti-Lula e anti-Sánchez em sua campanha. Apesar das declarações de Ventura, as pesquisas de opinião indicam que seu partido não deve vencer as eleições, mas poderá obter um crescimento significativo, tornando-se uma influência considerável na política portuguesa.

As eleições legislativas foram convocadas após a renúncia do primeiro-ministro António Costa, em novembro do ano passado, devido a denúncias de corrupção. O cenário político português é marcado por uma disputa entre o Partido Socialista (PS) e a Aliança Democrática (AD), com o Chega surgindo como uma terceira força política emergente, de acordo com as pesquisas de opinião.