Efeito nocebo: Estudo aponta que mesmo quem não toma vacina sente efeitos colaterais

Estudo publicado na plataforma JAMA Network Open e liderado por pesquisadores do Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) aponta que mesmo quem não recebe o imunizante contra a covid-19 pode sentir efeitos colaterais relatados pelos vacinados. A situação é conhecida como efeito nocebo. As informações são do Portal Canaltech.

Durante a pesquisa, que contou com a participação de mais de 22 mil voluntários, observou-se que mais de 35% das pessoas que receberam um placebo — substância ineficaz, como uma injeção de soro fisiológico, no lugar da vacina contra a covid-19 — relataram pelo menos um efeito adverso após a primeira dose. Dor de cabeça (19,6%) e fadiga (16,7%) foram os desdobramentos mais relatados. Já no grupo que recebeu a primeira dose da vacina, os relatos foram feitos por 46% dos imunizados.

“Coletar evidências sistemáticas sobre essas respostas nocebo em testes de vacinas é importante para a vacinação contra a covid-19 em todo o mundo, especialmente porque a preocupação com os efeitos colaterais é relatada como uma razão para a hesitação da vacina”, declarou a cientista Julia W. Haas, do BIDMC.

O pesquisador Ted J. Kaptchuk, da Harvard Medical School, observa que sintomas inespecíficos como dor de cabeça e fadiga — que demonstramos ser particularmente sensíveis ao nocebo — estão listados entre as reações adversas mais comuns após a vacinação contra a covid-19 em muitos folhetos informativos. “Evidências sugerem que esse tipo de informação pode fazer com que as pessoas atribuam erroneamente sensações cotidianas comuns como decorrentes da vacina", avalia.

Outra possibilidade é que esse conhecimento cause ansiedade e preocupação nos indivíduos, o que os tornam mais vigilantes sobre mudanças no corpo.

Efeitos nocebo e placebo

O efeito placebo é caracterizado pela melhora da saúde física ou mental após um tratamento sem benefício terapêutico farmacológico. Embora o fenômeno não seja completamente compreendido, muito provavelmente, o efeito é apenas psicológico.

Em algumas situações, no entanto, o placebo pode fazer com que a pessoa sinta efeitos colaterais de um tratamento sem efeitos farmacológicos, como um comprimido de açúcar que causa náuseas ou uma "vacina" com solução salina que causa fadiga. Estes casos recebem o nome de efeito nocebo.