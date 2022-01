Efeito colateral da vacina pode ser fruto da imaginação, aponta Harvard

Até três quartos dos efeitos colaterais causados ​​pela vacina contra a covid podem ter surgido “na cabeça”, dizem os especialistas. Milhões de pessoas em todo o mundo afirmam ter sofrido dores de cabeça, cansaço e até diarreia depois de serem vacinadas. As informações são do Daily Mail.

Mas os cientistas de Harvard acreditam que a maioria dos efeitos pode ser devido ao efeito “nocebo”, um fenômeno que ocorre quando alguém enfrenta um efeito colateral desconfortável de uma droga simplesmente porque esperava isso.

No estudo, os pesquisadores se basearam em relatórios de 44.000 pessoas para analisar os efeitos colaterais comuns após receberam a injeção.

Mas metade dos participantes não foi informada de que receberam apenas um placebo ou uma vacina falsa – como uma solução salina.

Os pesquisadores disseram que muitos efeitos colaterais que as pessoas alegaram serem devidos ao imunizante provavelmente foram desencadeados por "sensações de fundo" não ligadas à vacina. Eles disseram que a ansiedade sobre as vacinas deixou as pessoas 'hiperalertas' com seus corpos, levando muitos a vincular problemas não relacionados à vacina.

Dois grupos

Especialistas analisaram as taxas de efeitos colaterais em cerca de 22.000 pessoas que receberam a vacina contra a covid em ensaios clínicos. Isso foi comparado a um grupo de controle de aproximadamente o mesmo tamanho que recebeu a vacina falsa.

Os placebos fazem parte da rotina de todos os ensaios clínicos e são usados para determinar se um tratamento está funcionando.

No grupo vacinado, aproximadamente 46% sofreram efeitos adversos como dor de cabeça ou exaustão após a primeira vacina. Isso aumentou para 61% do grupo após o segundo jab.

Aproximadamente um terço dos participantes que receberam o grupo placebo relataram efeitos adversos, como dor de cabeça, com a proporção caindo ligeiramente após a segunda dose.

Segunda dose de placebo

Os cientistas analisaram a taxa de efeitos colaterais no grupo placebo (grupo-controle) para conseguir uma comparação com os que tomaram de fato a vacina.

Eles então os compararam com as taxas do grupo de vacinas para fazer uma estimativa da proporção genuína.

Presume-se que a maioria dos efeitos colaterais no grupo placebo foi imaginada, porque eles não receberam uma droga - no que é conhecido como “efeito placebo”.

A equipe estimou que 76% de todas as dores de cabeça, fadiga e outros eventos adversos relatados após a primeira dose não foram devidos à vacina em si.

Mas isso caiu para 52% após a segunda dose.

Os cientistas disseram que a proporção de efeitos colaterais genuínos do imunizante aumentou após a segunda dose porque o sistema imunológico foi ativado.

Os cientistas disseram que as pessoas do grupo placebo relataram menos reações após a segunda dose porque estavam menos propensas a experimentar novamente uma reação como após a primeira injeção.

Isso, eles argumentaram, os deixou menos preocupados em sofrer uma reação quando recebessem a segunda dose e, portanto, menos propensos a relatar um efeito.

Expectativas negativas

O professor Ted Kaptchuk, um especialista de renome mundial no efeito placebo que esteve envolvido na pesquisa, disse que estava claro que as expectativas negativas estavam levando a que alguns “efeitos colaterais” fossem erroneamente atribuídos às vacinas.

Ele disse que sintomas “inespecíficos como dor de cabeça e fadiga – que demonstramos ser particularmente sensíveis ao nocebo – estão listados entre as reações adversas mais comuns após a vacinação contra a covid em muitos folhetos informativos. As evidências sugerem que esse tipo de informação pode fazer com que as pessoas atribuam erroneamente as sensações comuns do cotidiano como decorrentes da vacina”.