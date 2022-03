Edifício residencial é bombardeado em Kiev, na Ucrânia; tropas da Rússia se aproximam da cidade

No momento em que tropas russas de aproximam de Kiev, capital da Ucrânia, um edifício residencial foi bombardeado na cidade. O prédio fica no distrito de Obolon e o incêndio foi controlado por bombeiros depois de ‘disparos de artilharia’ durante a madrugada. De acordo com informações das equipes de emergência, pelo menos uma pessoa morreu e dez ficaram feridas no ataque. As informações são da Agence France-Presse.

Ainda conforme as primeiras informações apuradas no local, três pessoas foram hospitalizadas e outras nove foram tratadas por ferimentos leves no local.

Bombeiros trabalham em um prédio de apartamentos atingido por bombardeios em Kiev, na Ucrânia, nesta segunda-feira, 14 de março de 2022. (ASSOCIATED PRESS / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Já na região leste do país, separatistas pró-Rússia de Donetsk afirmaram que um ataque ucraniano deixou pelo menos 20 mortos na cidade industrial. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, a defesa territorial de Donetsk publicou fotos que mostram corpos ensanguentados entre escombros. A mensagem afirma que um míssil foi interceptado e ‘estilhaços’ atingiram as vítimas.