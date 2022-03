Defesa britânica diz que Rússia bloqueou costa marítima ucraniana

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou, no começo da manhã desta segunda-feira, 14, através do Twitter, que a Rússia realizou um extenso à costa da Ucrânia, no Mar Negro. Com a medida, a Rússia teria isolado a Ucrânia do comércio marítimo internacional.



Ainda de acordo com o comunicado da Defesa britânica, as forças navais russas mantêm ataques com mísseis contra diversos alvos em distintas regiões da Ucrânia.



O comunicado afirma também que um veículo anfíbio (que se locomove tanto por terra quanto por água) teria sido enviado pelos russos ao Mar de Azov e que novas operações similares devem continuar acontecendo nas próximas semanas.



Os tweets da Defesa britânica acusam a Rússia de causar "destruição generalizada" em razão dos "bombardeios e ataques indiscriminados".