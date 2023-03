Dono de propriedade mata jovem de 18 anos que transitava com amigos por sua fazenda

Um fazendeiro de Maldonado, no Uruguai, matou um jovem de 18 anos que caminhava em sua propriedade com dois amigos. Os rapazes alegaram que seguiam seus cachorros e não tinham a intenção de roubar, mas moradores do local levantam suspeita.

Os três jovens, na casa dos 20 anos, caminhavam na propriedade do acusado. Ele teria atirado duas vezes para o alto com o intuito de assustar os rapazes, mas foi xingado pelo grupo. Por conta disso, o fazendeiro disparou novamente, desta vez na direção dos jovens.

O tiro atingiu o mais novo deles, de apenas 18 anos, que ficou caído no chão. Segundo relato dos amigos do jovem, o dono da propriedade não se preocupou se a bala havia atingido alguém e não saiu de casa nem mesmo quando as autoridades chegaram para socorrer a vítima.

Apesar dos jovens relatarem que estavam apenas seguindo seus animais de estimação e que por conta disso entraram na propriedade do acusado, moradores do local levantaram a hipótese de que eles estivessem caçando na região ou roubando animais das propriedades.

O portal Subrayado, do Uruguai, relatou que os moradores afirmavam que animais estavam sumindo na região e que um grupo de três homens armados e acompanhados de cães foi visto rondando a área.

Mesmo com a solicitação da população, as autoridades não fizeram rondas mais frequentes na região. A Justiça estabeleceu um acordo com o acusado, que pode pegar até cinco anos de prisão por homicídio com dolo eventual, quando o autor do crime assume o risco de matar, sem ter a intenção.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)