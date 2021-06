Fazendeiro usa empilhadeira para tirar carro estacionado em portão

Furioso com um motorista que estacionou o carro no portão de sua propriedade, um fazendeiro de Barnard Castle, na Inglaterra, usou uma empilhadeira para remover o veículo.

A medida drástica – tomada no final de semana passado – foi filmada e acabou viralizando nas redes sociais nesta segunda-feira (7).

Na gravação é possível ver o fazendeiro virar o veículo e arrastar o automóvel até liberar a passagem no portão. O dono do carro, que está sem camisa, aparece e tenta impedir o dano, mas não consegue.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?



pic.twitter.com/NpLbGDuxR7