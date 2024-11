Dia dos Solteiros: entenda a data celebrada no dia 11 de novembro que impulsiona promoções online

Hoje, 11 de novembro, é celebrado o Dia dos Solteiros, também conhecido como "Double Eleven" (duplo onze), e, além de valorizar a solteirice, a data é marcada por grandes promoções em lojas virtuais. O evento, que começou como uma brincadeira entre universitários na China, ganhou o mundo e tornou-se um dos dias mais movimentados do comércio eletrônico, antecipando a famosa Black Friday.

A data, marcada pelos quatro “uns” (11/11), que simbolizam indivíduos solitários, celebra a liberdade e o amor próprio, encorajando solteiros a presentear a si mesmos. Em 2009, o evento ganhou um viés comercial, impulsionado pelo grupo chinês Alibaba, que registrou a data como marca e começou a lançar promoções.

Hoje, a data movimenta a economia, com empresas como AliExpress, Shein e Shopee oferecendo grandes descontos. No Brasil, apesar do nome “Dia dos Solteiros” não ser tão popular, a data aparece com o nome “Esquenta Black Friday”, sendo mais familiar aos consumidores.

Promoções e descontos

'Dia dos Solteiros' impulsiona promoções e descontos no e-commerce. (Freepik)

Este ano, a AliExpress promete até 80% de desconto em produtos e um total de R$ 13 milhões em cupons promocionais para seus clientes brasileiros. Além disso, os consumidores podem ganhar até R$ 800 em cashback, que poderá ser usado durante a Black Friday. Para isso, a plataforma criou uma competição em que times liderados por influenciadores digitais disputarão por prêmios. O evento também conta com a parceria do Magazine Luiza, que terá produtos incluídos nas ofertas.

A Shopee, embora não celebre especificamente o 11.11, aderiu à tradição de grandes descontos mensais e também oferece promoções para o dia 11 de novembro, dentro de sua campanha “11/11”, com até 50% de aumento nos cupons de desconto. Frete grátis e promoções em produtos de casa, cozinha e decoração estão entre os itens mais procurados pelos consumidores.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)