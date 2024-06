Próximo do 'Dia dos Namorados', estúdio de tatuagem cria promoção para os solteiros de Belém

Em contraposição ao clima romântico do Dia dos Namorados, o estúdio de tatuagem Casarão Ink, localizado em Belém, realiza a promoção “Deu Match?”. A iniciativa dos tatuadores do estabelecimento se estenderá até o final deste mês e consiste em dar uma "tattoo" gratuita para os solteiros que levarem três amigos para tatuar no estúdio como uma forma de também aproveitar a data comercial.

A ação visa celebrar a amizade e a liberdade de escolha individual, proporcionando aos solteiros a oportunidade de eternizar um momento especial em suas peles ao lado de pessoas especiais. A escolha da arte ficará por conta do cliente presenteado.

Além do "Deu Match?", o local também está com flashs de tatuagem, ou seja, desenhos prontos de tamanhos pequeno e médio, para quem estiver na dúvida do que tatuar. Esta segunda promoção se estenderá até o próximo sábado (15).

Segundo Yanna Ribeiro, dona do espaço, a ideia do “Deu Match?” surgiu como uma oportunidade de deixar as mágoas de lado e celebrar um momento de descontração ao lado de pessoas importantes.

“O dia 12 está chegando e você não tem um amor para chamar de seu, mas quer aproveitar a data? (...) Basta combinar com aquele grupo parceiro e escolher o dia preferido para vir contar tuas histórias e dar ‘match’ com a gente. Com certeza, será ainda melhor do que aquele encontro incerto”, explica Yanna.

Serviço:

“Deu Match?”

* Local: Casarão Ink Tattoo Studio

* Endereço: Centro Empresarial Acrópole, sala 1111, avenida José Malcher

* Dias: de 06 a 30 de junho

* Horário: conforme agendamento no Instagram @casaraoink

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)